طرح الفنان زجزاج غانم، على اليوتيوب، والمنصّات الموسيقية، ومواقع التواصل الاجتماعي، ومحطات الراديو، فيديو كليب أغنيته الجديدة بعنوان "جمال النبي"، وذلك بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

الأغنية من كلمات الشيخ جاد أبو غاي، وألحان زجزاج غانم، وتوزيع موسيقي Pacific، والكليب تم تصويره في "مركز الفهيدي للفنون والثقافة" في دبي، بالإِمَارات العربِيَّة المُتَّحِدة، وتولى إخراجه حسن السيد.

وروج زجزاج للأغنية عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب: "بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، انتظروا أغنيتي الجديدة بعنوان (جمال النبي).. وقد لاقى العديد من التعليقات الإيجابية من متابعيه، متمنيين له النجاح والتوفيق".

المطرب زجزاج غانم، هو مغني عربي مؤثر من أجل السلام والحب، تم اختياره من قبل الأمم المتحدة كسفير رسمي للسلام في 2016، فلم يجد صعوبة في طريقه الفني حتى الآن نظراً لحب الناس له وللون الفني الذي يقدمه عن طريق مزج القصائد العربية من التراث وغيرها مع الموسيقى العالمية لينتج موسيقى الفيوجن.

واستطاع "غانم"، في سنوات قليلة أن يكون من ضمن نجوم الفن المستقل، وحقق انتشاراً كبيراً عبر التليفزيون والراديو والسوشيال ميديا ويقدم العديد من الحفلات في مصر والدول العربية.