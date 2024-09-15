رابطة العالم الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي بالعاصمة الصومالية

أدانت رابطةُ العالم الإسلامي اليوم الأحد الهجومَ الإرهابيَّ الذي وقعَ في العاصمة الصومالية مقديشو.

جاء ذلك في بيانٍ للأمانة العامة، استنكرتِ خلاله الرابطةُ هذه الجريمةَ الإرهابية الشنيعة التي راح ضحيَّتَها العشراتُ، مجدِّدةً موقفَها المُدين بشدّة للعُنفِ والإرهابِ بكلّ صوره وذرائعه،وفقا لوكالة الانباء السعودية "واس" اليوم الأحد.

وأعربت الرابطةُ، التي تتخذ من مكة المكرمة مقرا لها ،" باسم مجامِعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، عن التضامُن التامّ مع الصومال وشعبه ، في مُواجهة كلِّ ما يُهدِّد أمنَ البلاد واستقرارَها، مقدمة تعازيها الخالصة لذوي الضحايا ومواساتِها للمصابين".

وقُتل ما لا يقل عن 18 شخصًا في هجوم بالقنابل في العاصمة الصومالية مقديشو، وفقًا لما أفادت به الشرطة الصومالية أمس السبت.

وأضافت الشرطة أن الهجوم أسفر أيضًا عن إصابة 10 أشخاص آخرين.