وزير الخارجية: نقدر مسار العلاقات المتميزة بين مصر وبنجلاديش

أجرى الدكتور بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً مع توحيد حسين، مستشار الشئون الخارجية بحكومة بنجلاديش المؤقتة.

وفى تصريح للسفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، أوضح أن وزير الخارجية أعرب خلال الاتصال عن تمنيات الجانب المصري للحكومة الجديدة في بنجلاديش بالتوفيق في جهودها الرامية إلى استعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور بدر عبد العاطي أعرب كذلك عن تقدير مصر لمسار العلاقات المتميزة بين مصر وبنجلاديش، مما انعكس على التقارب بين الشعبين والتوافق بشأن عدد كبير من القضايا الدولية محل الاهتمام المشترك.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى قيام وزير الخارجية بالتأكيد علي حرص مصر أن تشهد الفترة القادمة استمرارا لأواصر التعاون بين البلدين في مختلف الأصعدة، بما يعزز العلاقات بين الدولتين ويخدم مصالح الشعبين الصديقين.