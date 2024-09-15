ضبط عنصر إجرامي بحوزته مخدرات تقدر بـ8 ملايين جنيه في القاهرة

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات القبض على عنصر إجرامي بحوزته مخدرات تقدر بـ8 ملايين جنيه في القاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة اتجار عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" - مقيم بالقاهرة - بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.



فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وبحوزته (كمية لمخدر البودر وزنت 3 كيلوجرامات، كمية لمخدري "الحشيش، الآيس"، سيارة، مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية"، 2 هاتف محمول)، كما تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة 8 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.