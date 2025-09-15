أدان رئيس جزر القمر غزالي عثماني، العدوان الإسرائيلي على دولة قطر، منوهًا أنه خرق فاضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية الاستثنائية بالدوحة، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أن الهجوم يستهدف أمن الدول العربية والإسلامية.

ونوه أن «المساس بأمن قطر مساس بالأمن العربي الإسلامي المشترك»، مشددًا على أن «سيادة الدول العربية والإسلامية خط أحمر».

وقال إن الهجوم على الدوحة محاولة واضحة لإيقاف الدور النبيل الذي تضطلع به قطر ومصر في جهود الوساطة من أجل فلسطين.

وأكد دعم بلاده الكامل لدولة قطر، وموقفها الثابت في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة، مشددًا على أن حماية الوسطاء شرط أساسي لنجاح أي عملية سلام.

وأكمل: «نرفض سياسة التجويع والتهجير والجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وندعو إلى التدخل العاجل لوقف الإبادة الجماعية، كما نثمن عاليًا جهود مصر وقطر لوقف إطلاق النار».

وتستضيف قطر، اليوم الاثنين، قمة عربية وإسلامية بمشاركة عدد من زعماء وقادة الدول العربية والإسلامية لبحث سبل الردّ على العدوان الإسرائيلي على الأراضي القطرية.

وشهدت الدوحة مساء أمس اجتماعًا تحضيريًّا لوزراء خارجية وممثلين من 57 دولة عربية وإسلامية، حيث ناقش الاجتماع مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، والذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس بالدوحة الثلاثاء الماضي.