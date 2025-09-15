أبدى تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد، حماسه الكبير قبل مواجهة فريق مارسيليا في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أن البطولة تحمل مكانة خاصة في تاريخ وقيمة النادي الملكي.

وقال ألونسو في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "أنا متحمس للغاية، فجميعنا ندرك ما تعنيه بطولة دوري الأبطال لريال مدريد، غدًا سنخوض اختبارًا صعبًا أمام فريق قوي مثل مارسيليا، وعلينا أن نظهر في أفضل مستوياتنا."

وبسؤاله عن الجدل التحكيمي الأخير، أجاب: "هل أعتقد أن خطأ الحكم كان متعمدًا؟ لقد قلت ما أردت قوله سابقًا، ولا أود الخوض في المزيد."

وحول خضوع اللاعبين لاختبارات منشطات من رابطة الليجا قبل مباراة أوروبية، علّق: "الأمر يدخل ضمن البروتوكولات، ولا توجد أي مشكلة في ذلك."

كما تطرق المدرب الإسباني إلى مسألة استبدال فينيسيوس جونيور المبكر في المباريات، قائلًا: "تحدثت معه بهذا الشأن، لكن التغييرات دائمًا ترتبط بطبيعة اللقاء، صحيح أن المباريات الأخيرة لم تكن مثالية للمهاجمين، لكنه ساعد الفريق كثيرًا وحققنا الانتصار."

أما عن داني كارفاخال وسعيه لتحقيق لقبه السابع في دوري الأبطال، فقال:" منذ اليوم الأول الذي التقيته فيه وهو لاعب شديد التنافسية، مع مرور الوقت ازدادت نضجًا وقيادته للفريق تطورت كثيرًا، وجوده مهم للغاية لأنه يساعد جميع اللاعبين على التطور."

وفيما يتعلق بفضيحة نيجريرا الخاصة ببرشلونة، علّق: "لا أرغب في الحديث عن قضايا التحكيم اليوم، تركيزي منصب بالكامل على دوري الأبطال."

كما أثنى ألونسو على كيليان مبابي، موضحًا: "إنه لاعب عاشق لكرة القدم، تعاملنا معه بهدوء بعد مرضه في كأس العالم للأندية، والفضل في مستواه الحالي يعود له ولعمله الكبير، نحن بحاجة لصفاته الفردية تمامًا كما نحتاج إلى قوة المجموعة، شخصيته وخبرته تجعله أحد قادة الفريق بلا شك."

وعن الانتقادات التي يوجهها النادي للتحكيم، قال: "ريال مدريد من حقه أن يدافع عن مصالحه."

أما بشأن الضغوط المرتبطة بكون ريال مدريد الأكثر تتويجًا بدوري الأبطال، ختم ألونسو تصريحاته قائلًا: "لا نشعر بأي ضغوط، على العكس، الأمر يمثل شرفًا وفخرًا للنادي بأكمله."