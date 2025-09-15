أمريكا وكوريا الجنوبية واليابان يطلقون تدريبا جويا وبحريا مشتركا

أطلقت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، تدريبًا جويًا وبحريًا قبالة جزيرة كورية جنوبية، اليوم الاثنين، في أحدث تدريب مشترك أدانته كوريا الشمالية باعتباره "استعراضا متهورا للقوة".

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، إن التدريب المسمى "فريدوم إيدج" يهدف إلى تعزيز القدرات العملياتية المشتركة للدول الثلاث في البحر والجو والفضاء السيبراني، ولمواجهة التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة لكوريا الشمالية.

وقالت القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ، إن التدريب سيشمل أصولا جوية تابعة لقوات مشاة البحرية والقوات الجوية الأمريكية، وسيضم تدريبات معززة على الصواريخ الباليستية والدفاع الجوي، وعمليات إخلاء طبي وتدريب على العمليات البحرية؛ مما يجعله "أكثر مظاهرة تقدما للتعاون الدفاعي الثلاثي حتى الآن".

ويستمر التدريب، قبالة جزيرة جيجو الجنوبية في كوريا الجنوبية حتى يوم الجمعة.

وأدانت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج - أون، في وقت سابق، التدريبات في وسائل الإعلام الرسمية، قائلة إنها تظهر موقف الدول العدائي تجاه الشمال.

وقالت كيم يو جونج، إن استعراض القوة المتهور الذي يقومون به في عمل حقيقي بالقرب من كوريا الشمالية، هو المكان الخطأ، سيجلب حتما نتائج سيئة لهم.

وانتقدت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، بسبب تدريبهما النظري الأخير "الصولجان الحديدي"، الذي يهدف إلى استكشاف طرق لدمج القدرات النووية لواشنطن والقدرات التقليدية لكوريا الجنوبية لتعزيز الردع ضد التهديدات الكورية الشمالية.

ولم تؤكد القوات العسكرية الأمريكية والكورية الجنوبية، تفاصيل التدريب الذي ورد أنه يتزامن مع تدريبات "فريدوم إيدج".