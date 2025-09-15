مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعقد جلسة طارئة لمناقشة هجوم إسرائيل على قطر

قال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إنه سيعقد جلسة طارئة في جنيف غدا الثلاثاء لمناقشة الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قادة حركة حماس في قطر في التاسع من سبتمبر الجاري.

وتنعقد الجلسة بناء على طلب من باكستان نيابة عن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومن الكويت نيابة عن مجلس التعاون الخليجي، بحسب وكالة رويترز.

وجاء الطلب بينما يعقد قادة الدول العربية والإسلامية قمة طارئة في الدوحة اليوم الاثنين. ووفقا لمسودة قرار، من المتوقع أن تحذر القمة من أن الهجوم الإسرائيلي على قطر والأعمال العدائية الأخرى التي تهدد التعايش وجهود تطبيع العلاقات في المنطقة، وفق الوكالة.

ووصفت البعثة الإسرائيلية في جنيف قرار عقد جلسة طارئة بأنه "عبثي"، وقالت في بيان: "أي قرار يصدر عنها (الجلسة) سيكون وصمة لآليات حقوق الإنسان".

وستكون الجلسة الطارئة غدا الثلاثاء هي العاشرة من نوعها التي تُعقد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منذ تأسيسه في عام 2006.