الكرملين: الناتو في حالة حرب فعلية مع روسيا

قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين "الرئاسة الروسية"، اليوم الاثنين، إن حلف شمال الأطلسي "الناتو" في حالة حرب فعلية مع روسيا، مؤكداً أن هذا واضح ولا يحتاج إلى برهان.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" للأنباء عن بيسكوف قوله للصحفيين: "الناتو يقدم الدعم المباشر وغير المباشر لنظام كييف. لذلك، يمكننا القول بكل تأكيد إن الناتو في حالة حرب مع روسيا. ولا يحتاج إلى أي دليل إضافي".

وأضاف: "الناتو متورط بحكم الأمر الواقع في هذه الحرب".

وتابع المتحدث باسم الكرملين: "لقد تحدثنا معكم بالفعل عن وجود توقف في المفاوضات بشأن الصراع، وهذا التوقف واضح. كما ترون، لا توجد مرونة في الموقف الأوكراني، ولا استعداد من جانب نظام كييف لبدء نقاش جدي".

وأوضح أنه "لا يوجد استعداد حقيقي من جانب نظام كييف لبدء مناقشات جادة. هناك دعوات لعقد اجتماع فوري، ولكن على الأرجح الهدف هو التأثير العاطفي لمثل هذه الدعوات، كييف تبطئ العملية بشكل مصطنع، ولا أحد يريد الخوض في جوهر الصراع".

وأكد المتحدث باسم الكرملين أن روسيا لا تزال منفتحة على الحوار لحل النزاع في أوكرانيا.

وأضاف أن "روسيا لا تزال مهتمة ومستعدة لحل الأزمة الأوكرانية بالوسائل السياسية والدبلوماسية".