ميدفيديف: إقامة منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا تعني حرباً بين الناتو وروسيا

حذر الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف، اليوم الاثنين، من أن بلاده ستعتبر أي خطوة من قوات حلف شمال الأطلسي "ناتو" لحماية المجال الجوي الأوكراني بمثابة إعلان حرب.

وكتب ميدفيديف على قناته عبر منصة "تليجرام" أن "تنفيذ الفكرة الاستفزازية لكييف وغيرها من الحمقى بإقامة منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا والسماح لدول الناتو بإسقاط مسيراتنا يعني شيئاً واحداً فقط: حرب الناتو مع روسيا".

وكان الحلف قد نشر مقاتلات إضافية على حدوده الشرقية عقب اختراق عدد من المسيرات الروسية للمجال الجوي البولندي الأسبوع الماضي، ما أثار نقاشاً في أوروبا بشأن توسيع نطاق الحماية ليشمل غرب أوكرانيا واعتراض الطائرات المسيرة أو الصواريخ الروسية.

كما هدد ميدفيديف، الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، بالرد إذا جرى تسليم الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا كجزء من قرض تعويضات.