بكين تحقق مع نيفيديا وسط تصاعد التوتر التكنولوجي مع واشنطن

عززت الصين إجراءات التدقيق على شركة نيفيديا الأمريكية لصناعة الرقائق الإلكترونية، في ظل التوترات التجارية التي تلقي بظلالها على العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأعلنت هيئة مكافحة الاحتكار الحكومية أن المراجعة الأولية لشركة نيفيديا، المتخصصة في رقائق الذكاء الاصطناعي، كشفت عن احتمال خروقات لقوانين مكافحة الاحتكار في الصين.

ويركز التحقيق على استحواذ نيفيديا عام 2020 على شركة ميلانوكس الإسرائيلية المتخصصة في الشبكات، والذي تمت الموافقة عليه بشروط آنذاك.

وأوضحت الهيئة أن المراجعة الأولية، التي بدأت في ديسمبر 2024، ستتحول الآن إلى تحقيق أعمق.

وتتعرض نيفيديا لضغط متزايد في الصين في إطار صراع أوسع بين بكين وواشنطن للسيطرة على التكنولوجيا المتقدمة.

وتأتي هذه الإجراءات بعد عقد مسئولين أمريكيين وصينيين مباحثات في مدريد حول الرسوم والقيود على التصدير ومستقبل تطبيق تيك توك لمقاطع الفيديو.