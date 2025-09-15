فنانون إسبان يخلّدون شهداء أطفال غزة بقراءة أسمائهم في مدريد

قُرئت أسماء أكثر من 18 ألفا و 500 طفل قتلتهم إسرائيل في غزة، وردّد الحضور بعد كل اسم كلمة "قُتل"

قرأ فنانون إسبان أسماء 18 ألفا و500 طفل فلسطيني لتخليد أسمائهم بعد أن قتلتهم آلة الحرب الإسرائيلية في غزة.

ومن بين المشاركين في الفعالية التي نظمت بالعاصمة الإسبانية مدريد المخرج بيدرو ألمودوفار الحائز جائزة الأوسكار ومدير معهد "ثيرفانتس" لويس غارسيا مونتيرو، والممثلة سيلفيا أباسكال، والممثل كارلوس بارديم، والمغني ميغيل ريوس.

وخلال الفعالية قرأ ألمودوفار رسالة كتبها طفل من غزة.

وفي تصريحات للصحفيين على هامش الفعالية، اعتبر المخرج الإسباني إيقاف المرحلة النهائية من سباق طواف إسبانيا للدراجات الهوائية "لا فويلتا" في مدريد بسبب التظاهرات المناهضة لإسرائيل بأنه احتجاج مشروع تمامًا.

وأشار ألمودوفار إلى أن وجود فريق "إسرائيل-بريميير-تك" الذي يملكه سيلفان آدامز، المعروف بصداقته لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في سباق لا فويلتا كان يجب أن يُحتج عليه.

من جهته، قال مدير معهد ثيرفانتس مونتيرو: "اسمي لويس وعمري 66 عامًا. لقد كبرت في العمر، لكنني لم أعش من قبل مهانة مشاهدة إبادة جماعية تُبث على التلفاز، ولا رأيت صحفيين يُضطهدون بوحشية ودموية وبلا حياء لمجرد محاولتهم نقل المجازر".

واستمرت الفعالية، التي تُقام للمرة الثانية في شوارع مدريد، قرابة 12 ساعة، حيث قُرئت أسماء أكثر من 18.500 طفل قتلتهم إسرائيل في غزة، وردّد الحضور بعد كل اسم كلمة "قُتل".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و905 شهداء، و164 ألفا و926 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 425 فلسطينيا بينهم 145 طفلا.