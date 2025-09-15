ألماني من أصل تركي مرشح لرئاسة الاستخبارات الداخلية الألمانية

أفادت مصادر في الائتلاف الحاكم الألماني، اليوم الاثنين، بأن سنان سيلين، نائب رئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور "وكالة الاستخبارات الداخلية"، بصدد تولي قيادة المكتب.

ومن المنتظر أن يقترح وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت اسم سيلين على مجلس الوزراء بعد غد الأربعاء، وسط توقعات بدعم الترشيح.

ويشغل سيلين، 53 عاماً، إدارة المكتب بصفة مؤقتة مع نائبة الرئيس زيلكه فيلمز منذ أن ظل المنصب شاغراً منذ نوفمبر الماضي.

وسيصبح سيلين أول شخص غير مولود في ألمانيا يتولى قيادة الوكالة، إذ وُلد في تركيا وهاجر مع أسرته إلى ألمانيا في سن مبكرة.

ويقع على عاتق المكتب الاتحادي لحماية الدستور، ومقره كولونيا، مسئولية حماية النظام الديمقراطي، ورصد التهديدات من اليمين واليسار، إضافة إلى الجرائم الإلكترونية.

وكانت الوكالة قد أثارت الجدل مطلع هذا العام برفعها تصنيف حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المعادي للهجرة من "حالة اشتباه" في التطرف اليميني إلى "حالة مؤكدة"، معتبرة أن ممارساته معادية للدستور والأجانب.

إلا أن هذا التصنيف تم تعليقه انتظاراً للفصل القضائي في الدعوى التي رفعها الحزب ضد القرار.