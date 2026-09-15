استطلاع: حزب البديل من أجل ألمانيا يبلغ 30% لأول مرة

حصل حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD)، لأول مرة، على تأييد بنسبة 30% في استطلاعات الرأي على مستوى البلاد، متقدما بفارق 10 نقاط على حزبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي (CDU/CSU).
وبحسب استطلاع أجرته شركة "GMS" للأبحاث، ونشرت نتائجه في موقعها الإلكتروني الثلاثاء، بلغت نسبة تأييد حزب البديل من أجل ألمانيا 30% على مستوى البلاد.
وحصل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) الذي ينتمي إليه المستشار فريدريش ميرتس، وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU)، على 20% من التأييد.
وتُعد هذه النسبة أدنى مستوى تأييد يسجله تحالف الاتحاد المسيحي (CDU/CSU) في استطلاعات شركة "GMS" حتى اليوم.
ووفقا للاستطلاع الذي جرى في أول أسبوعين من سبتمبر الجاري، حصل حزب الخضر على 14%، فيما نال كل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) وحزب اليسار 11 بالمئة.
وفاز حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف بانتخابات برلمان ولاية ساكسونيا-أنهالت التي جرت في 6 سبتمبر الجاري، بعد حصوله على 43.8% من الأصوات.
وحل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الشريك الأكبر في الحكومة الاتحادية الألمانية، ثانيا بحصوله على 18.5% من الأصوات.
وأعاد تعرض حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي لهزيمة كبيرة أمام حزب البديل من أجل ألمانيا في انتخابات ولاية ساكسونيا-أنهالت، النقاشات داخل الحزب بشأن قيادة ميرتس إلى الواجهة مجددا.
وفيما تتواصل التكهنات في وسائل الإعلام الألمانية منذ أسابيع بشأن احتمال تغيير المستشار، يبرز رئيس وزراء ولاية شمال الراين-وستفاليا هندريك فوست ضمن الأسماء المحتملة لخلافة ميرتس.