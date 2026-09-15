 مباحث نصر النوبة تنجح في إعادة سيارة حكومية مسروقة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مباحث نصر النوبة تنجح في إعادة سيارة حكومية مسروقة

حمادة بعزق
نشر في: الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 - 11:21 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 - 11:21 ص

نجحت قوة مباحث مركز شرطة نصر النوبة بمحافظة أسوان، في إعادة سيارة تابعة لإحدى الجهات الحكومية، بعد تعرضها للسرقة، وذلك بناءً على توجيهات العميد سعد عبد الجواد، رئيس مباحث المديرية.

وكثفت قوة مباحث مركز نصر النوبة، برئاسة الرائد أيمن شامة، ومعاونة النقيب محمد زهران، جهودها لكشف ملابسات الواقعة وتتبع السيارة، حتى تمكنت من تحديد مكانها وإعادتها إلى الجهة الحكومية التابعة لها.

وأشاد مصدر بالجهود الأمنية المبذولة وسرعة التعامل مع البلاغ، مؤكدًا استمرار جهود الأجهزة الأمنية في مواجهة جرائم سرقة المركبات والحفاظ على الممتلكات العامة.

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