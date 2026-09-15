ختام فعاليات الفوج الأول من معسكر إعداد القيادات الشبابية للوقاية من المخدرات بالإسكندرية

اختتمت، اليوم الاثنين، فعاليات الفوج الأول من معسكر إعداد القيادات الشبابية للتدريب على برامج الوقاية من المخدرات، والمقام بالمدينة الشبابية بأبو قير في الإسكندرية، بمشاركة شباب ومتطوعين من مختلف محافظات الجمهورية.

وأقيم المعسكر تحت رعاية المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، وفي إطار توجيهات الوزير جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، بأهمية دعم وتمكين الشباب ورفع وعيهم بالقضايا المجتمعية المختلفة، من خلال البرامج التدريبية والتوعوية التي تسهم في إعداد كوادر شبابية مؤهلة وقادرة على المشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع.

وجاء تنفيذ المعسكر بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بهدف إعداد وتأهيل قيادات شبابية قادرة على المساهمة في نشر الوعي بمخاطر المخدرات، ودعم جهود الوقاية والتوعية الموجهة إلى النشء والشباب.

وشهد الحفل الختامي عددًا من الكلمات التي تناولت أهمية الدور الذي يقوم به الشباب في مواجهة أخطار المخدرات، وضرورة إعداد كوادر مؤهلة تمتلك القدرة على تقديم الرسائل التوعوية بصورة مؤثرة والوصول إلى النشء والشباب.

وألقى الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، كلمة أكد خلالها أهمية دور الشباب في جهود الوقاية من أخطار المخدرات، مشددًا على ضرورة إعداد كوادر شبابية قادرة على نقل الرسائل التوعوية بصورة مؤثرة.

كما تناول الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية بالصندوق، أهمية التدريب المتخصص في إعداد الكوادر الشبابية، ودورهم في دعم برامج الوقاية والتوعية بمخاطر التعاطي.

وأكدت الدكتورة إيمان عبدالجابر، رئيس الإدارة المركزية للتعليم المستمر ومشاركة النشء والشباب بوزارة الشباب والرياضة، أهمية تمكين الشباب والاستثمار في قدراتهم، وتعزيز التعاون في تنفيذ البرامج والأنشطة الموجهة إليهم.

واختتمت فعاليات الفوج الأول بتكريم المشاركين، تقديرًا لمشاركتهم في البرنامج التدريبي، وما اكتسبوه من معارف ومهارات يمكن توظيفها في دعم جهود الوقاية من المخدرات ونشر الوعي المجتمعي بمخاطر التعاطي.