جاسبيريني يتحدى إنتر ويكشف طموح روما قبل القمة

أشاد جيان بييرو جاسبيريني، المدير الفني لفريق روما، بكل من دونيل مالين وباولو ديبالا وليوناردو باليردي، عقب فوز الفريق الثمين 2 / صفر على مضيفه تورينو، أمس الاثنين، بالمرحلة الرابعة لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع روما رصيده إلى 12 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه إنتر، المتساوي معه في ذات الرصيد، ليواصل انطلاقته المثالية في البطولة هذا الموسم، عقب فوزه في مبارياته الأربعة الأولى بالبطولة، ويعيد البسمة لجماهيره، التي شعرت بالإحباط عقب تعادل الفريق 1 / 1 مع مضيفه فنربخشه التركي ببطولة دوري أبطال أوروبا، يوم الخميس الماضي.

وخلال حديثه لشبكة (دازن) في نسختها الإيطالية، عقب المباراة، شبه مدرب روما اللاعب الأرجنتيني باليردي بالمدافع الإيطالي الراحل فرانكو باريزي

وواصل الهولندي مالين تألقه بتسجيل هدفه السادس في المباريات الأربع الأولى بالدوري، قبل أن يحسم نيكولو بيسيلي النقاط الثلاث لفريق العاصمة الإيطالية، بتسجيله الهدف الثاني لروما.

وصرح جاسبيريني "إنه أمر رائع للجماهير ولكل محبي كرة القدم أن يروا أبطالاً مثل مالين وديبالا يلعبان معا، ويخلقان فرصاً من العدم في كل مباراة تقريباً".

وأضاف: "من الواضح أنهما لاعبان يتمتعان بموهبة فردية عالية، لكنهما يكملان بعضهما البعض أيضاً، إذ ينسجمان بشكل جميل لصناعة الأهداف في العديد من المباريات".

ومع ذلك، أثار استبدال مالين في وقت مبكر نسبياً من الشوط الثاني، بينما كانت النتيجة لا تزال تشير لتقدم روما 1 / صفر، بعض الدهشة.

وأوضح جاسبيريني: "نحتاج لرفع مستوى جميع اللاعبين في القائمة، لقد كانت مباراتنا الثالثة في غضون ثمانية أيام، ولا يمكننا الاعتماد على اللاعبين لخوض 90 دقيقة كاملة بشكل متكرر".

وتابع: "إذا تمكنا من منحهم راحة لمدة 20 إلى 30 دقيقة، فقد يحدث ذلك فرقا على المدى الطويل. نحتاج أيضاً إلى أن يرتقي اللاعبون الذين يأتون خلف أبطال مثل ديبالا ومالين بمستواهم، ليكونوا مستعدين للعب أدوار البطولة. وإذا نجحنا في ذلك، سيصبح الفريق بأكمله أقوى".

وشهدت التشكيلة الأساسية تغييرات عدة مقارنة بمباراة إسطنبول، بما في ذلك المشاركة الأولى للثنائي الأرجنتيني ليوناردو باليردي وناويل مولينا، اللذين انضما لروما خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وقال مدرب روما: "أعتقد أننا قدمنا شوطا أول جيدا جدا، رغم أنه كان بإمكاننا إظهار جودة أكبر في الثلث الأخير من الملعب. كما أشرك تورينو دماء جديدة، لذا ينبغي علينا أحيانا أن نحاول تقديم كرة قدم أقل استعراضا ولكن أكثر فعالية. فالقدرة على الجمع بين الأمرين تعد جانبا جوهريا".

وشدد مدرب روما "باليردي مدافع قوي للغاية وعصري، فهو يتمتع ببنية بدنية قوية وسرعة عالية. لقد كان فرانكو باريزي أعظم المدافعين على الإطلاق، ولا أعقد مقارنة مباشرة هنا، لكن باليردي يمتلك خصائص مشابهة لباريزي من حيث أسلوب أداء الدور والمشاركة في اللعب. بالطبع، لا أحد يضاهي باريزي، لكن باليردي ينتمي إلى تلك الفئة من المدافعين".

ويخوض روما مواجهة مرتقبة يوم السبت المقبل بالدوري الإيطالي ضد إنتر (حامل اللقب)، وهو في وضع قوي، حيث ينظر إلى هذه المباراة بالفعل على أنها صراع مبكر على لقب المسابقة.

وكشف جاسبريني "لدينا بضعة أيام للاستعداد. كانت هناك فجوة كبيرة بين الفريقين في الموسم الماضي، لا سيما حين تعرضنا لهزيمة قاسية في مباراة الإياب، لكن تلك اللحظة كانت بمثابة ولادة حقيقية لفريق روما، حيث شهدنا بعدها تصاعدا في المستوى من حيث النتائج والأداء والعقلية".

واختتم جاسبيريني حديثه قائلا: "من الواضح أن إنتر يمثل المعيار الأبرز في هذا الدوري، فهو فريق قوي يجمع الجميع على أنه الأفضل في إيطاليا، وإن كنت أرى أن فريق كومو بدأ يقترب من هذا المستوى. إنها فرصة لاختبار أنفسنا أمام الأفضل وإثبات قدرتنا على تقديم أداء أفضل مما ظهرنا به في المباريات الأخيرة".