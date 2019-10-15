سفينة الإنقاذ «أوشن فايكينج» تنقل 176 مهاجرا إلى شمال إيطاليا

من المقرر أن تنقل سفينة الإنقاذ "أوشن فايكينج" 176 مهاجرا، قامت بإنقاذهم قبالة الساحل الليبي إلى ميناء تارانتو بجنوب إيطاليا.

وقالت منظمتا أطباء بلا حدود و"إس. أو. إس ميديتيراني"، اللتان تديران السفينة، في وقت متأخر من أمس الاثنين إن إيطاليا وافقت على استقبال المهاجرين.

وتتواجد السفينة اليوم قبالة شاطئ منطقة كالابريا.

ولم يتضح متى سوف تصل لميناء تارانتو.

وقالت ناتاشا برتود المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية في بروكسل إنها تقوم بتنسيق المباحثات لتوزيع بعض المهاجرين في دول أوروبية أخرى.

وأضافت: "المفوضية أجرت بالفعل اتصالات بناءة مع عدة دول أوروبية، وسوف يستمر ذلك حتى نجد أماكن لجميع من على متن السفينة".

وكانت منظمتا أطباء بلا حدود و"إس. أو. إس ميديتيراني"، قد طالبتا أمس الاثنين الحصول على الأذن بإنزال المهاجرين في إيطاليا أو مالطا، وقالتا إن هناك 33 قاصرا وأربع نساء حوامل بين من تم إنقاذهم.