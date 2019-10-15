تحقيقات في ولاية سكسونيا الألمانية بعد تأدية رجل تحية هتلر أمام معبد يهودي

أعلنت الشرطة الألمانية في ولاية سكسونيا شرقي ألمانيا أنه يتم البحث حاليا عن رجل يشتبه أنه أدى تحية الزعيم النازي أدلوف هتلر أمام معبد يهودي في مدينة كيمنتس شرقي البلاد.

وأوضحت الهيئة المحلية لمكافحة الجرائم بالولاية اليوم الثلاثاء في مدينة دريسدن أن هناك تحقيقات جارية بشأن الواقعة التي حدثت يوم الجمعة الماضي، وتتولى التحقيقات اللجنة الخاصة المعنية بمكافحة التطرف اليميني والتابعة لمركز مكافحة الإرهاب والتطرف بالهيئة المحلية لمكافحة الجرائم في سكسونيا.

يذكر أنه في وقت قيام الرجل بتأدية تحية هتلر أمام المعبد اليهودي، كان قد احتشد نحو 45 شخصا أمام المعبد في وقفة احتجاجية لإظهار التضامن مع مواطنين يهود بعد الهجوم الإرهابي الذي شهده معبد يهودي في مدينة هاله الأسبوع الماضي.

ويشتبه أن الرجل أدى تحية هتلر من على متن ترام كان مارا أمام المعبد.