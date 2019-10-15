ماكرون يعتزم تعزيز التعاون مع العراق بعد الهجوم التركي في سوريا

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يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعزيز التعاون مع العراق بعد الغزو التركي لشمال سورية الخاضع لسيطرة الأكراد، حسبما أعلن مكتبه يوم الاثنين.

وذكر قصر الإليزيه أن ماكرون والرئيس العراقي برهم صالح ناقشا المخاطر الإنسانية والأمنية عقب الهجوم التركي وكذلك الخطوات التي يعتزم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة اتخاذها ضد تنظيم داعش.

وفي اتصال آخر، قال ماكرون للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه "من المهم للغاية منع إعادة داعش إلى المنطقة".

وذكر الإليزيه أن اتصالا ثالثا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "أكد اختلافا عميقا في وجهات النظر" حول عواقب العمل العسكري التركي ضد قوات سورية الديمقراطية التي يقودها الأكراد.

يشار إلى أن العملية التركية في سورية التي تستهدف الميليشيات الكردية التي تعتبرها أنقرة مرتبطة بحزب العمال الكردستاني المحظور، لقيت تنديدا من حلفاء أنقرة الغربيين وسط مخاوف من حدوث أزمة إنسانية حادة.