هاجمت الحرائق بلاد الأرز، خلال الليلة الماضية، فشبت النيران في بلدات لبنان اللبنانية، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وسط مناشدات بالتدخل للسيطرة على الموقف قبل أن تصل الخسائر إلى الأرواح، بعدما نالت من المباني والمزارع.

وأوضحت -وكالة الأنباء اللبنانية "NNA"- أن قوات الدفاع المدني بمشاركة المتطوعين، طوقوا الحريق وأخمدوه، في بعض البلدات، قبل وصوله للمنازل، كما عملوا على تبريد رقعة الحريق خوفا من اشتعاله مجددا بسبب الهواء.

وأعلنت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، الاستعانة بالقوات القبرصية، واحتمالية مشاركة القوات الإيطالية للسيطرة على الموقف.

كما أكدت -في تصريحات صحفية لـ"موقع لبنان 24"- أن طوافة الجيش تدخلت لإخماد الحريق في الجهة التي لا يوجد فيها توتر عال، خوفا من الألغام الموجودة في المنطقة.

وطالب النائب فؤاد مخزومي، بإعلان حالة الطوارئ، مغردا على حسابه بموقع "تويتر": "كارثة الحرائق تستدعي إعلان حال طوارئ وطنية وتحرك الحكومة فورا، وماذا تفعل 3 طوافات في مطار بيروت اشتراها لبنان لوقف مثل هذه الكارثة؟".

وغرد النائب بلال عبد الله عضو اللقاء الديمقراطي عبر "تويتر": "بناء لاتصال رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط، والوزير وائل أبو فاعور وزير الصناعة اللبناني، بوزير خارجية الأردن، تم تأمين طوافة أردنية للمساعدة في إطفاء حرائق الشوف، كل الشكر والتقدير".

ونشر المركز الفلسطيني للإعلام، صورا لمشاركة فوج عين الحلوة من الدفاع المدني الفلسطيني في إخماد الحرائق.

وتصدر هاشتاج #لبنان_يحترق، قائمة الأكثر تداولا على موقع "تويتر"، في لبنان كما ضمت القائمة هاشتاج "#Lebanonk" بـ21 ألف تغريدة، للرصد والتعليق والتضامن مع الأهالي.

وحمل فنانون وإعلاميون لبنانيون، المسؤولية للأجهزة المعنية في البلاد، عبر تغريدات على "تويتر"؛ فكتب الفنان راغب علامة: " في لبنان وفي كل صباح نسمع عن عشرات بل مئات الفضائح لكن لا وجود على الإطلاق لمن يحاسب".

وغردت الفنانة إليسا: "قلبي عم يحترق مع كل عيلة عم تضهر من بيتها بها الحرايق، ومع كل شخص ما نام ببيتو من ورا النار، يا حرام عا بلدنا، إذا عاش أزمات وتخطاها، بيجي غضب الطبيعة يكفّي عليه".

أما الفنانة مايا دياب، فكتبت: "الشوف يحترق ولا حياءَ لمن تنادي، الدولة نائمة ولبنان اللي كان أخضر وباقي منو ما لا يُذكر من الخَضار عم ينقضي على ما تبقّى منه، يا رب ارأف بهذا البلد".

وقالت الإعلامية إيميه صياح: "صعبة كتير تشوف بلدك الأخضر عم يحترق، الو زمان، بس هلّق عن حق وحقيقة".

أما الإعلامي نيشان، فقال عبر "تويتر": "إنَها الساعة الرّابعة والنّصف فَجرًا، تلفزيون الجديد في موقع الحريق، السُّلطة نائِمَة، ونومُها طبعا خط أحمر!!، بعد الحرائق، مواطنون لبنانيون أصبحوا نازحين".

يُذكر أن الحرائق التهمت بعض القرى الشمالية؛ كالمشرف، وعكارية، والدوسة، والقبيات، وعين تنتا، وعين يعقوب، ووصلت للأبنية السكنية، وجامعة رفيق الحريري، وأشجار المنطقة.

كما وصلت النيران لقرى جنوبية منها بلدة صفارية، وبلدة عاراي، كما ضربت صاعقة منطقة العباسية، ما أشعل حريقًا هائلًا على جانبي الحدود الممتدة منها وحتى محور الغجر.