 الأحمر: حققنا البطولة الأغلى في تاريخ «يد الزمالك» - بوابة الشروق
الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 3:52 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بالتزامن مع عرض بيانها على البرلمان.. ما تقييمك لأداء حكومة مصطفى مدبولي؟
النتـائـج تصويت

الأحمر: حققنا البطولة الأغلى في تاريخ «يد الزمالك»

إبراهيم سعيد
نشر فى : الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 3:31 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 3:31 ص

أعرب أحمد الأحمر، لاعب نادي الزمالك لكرة اليد، عن سعادته بالتتويج بالبطولة الإفريقية الثانية عشر، في تاريخ القلعة البيضاء.

وقال الأحمر في تصريحات تلفزيونية، ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء: «سبورتنج استطاع السيطرة على مجريات اللقاء في البداية، حتى وصل الفارق إلى 6 أهداف خلال الشوط الثاني، وسيناريو الفوز كان شبه مستحيل بالنسبة لنا»، مضيفا «مكناش قادرين نفرح بعد التتويج من كتر التعب والمجهود».

وتابع «التوفيق لم يحالفنا في بداية المباراة، فضلا عن مشاركة عدد من اللاعبين الجدد»، معلقا «ما حدث من توحيل الهزيمة للفوز ليس طبيعيا، هذه البطولة الأصعب في تاريخنا».

وحول الاحتفالية المقرر تواجد شيكابالا وأمير مرتضى منصور للتهنئة بالبطولة، قال «شئ جميل، وهذا طبيعي فأبناء الزمالك دائما متواجدين، وإن شاء الله كرة القدم تكون أفضل».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك