الأحمر: حققنا البطولة الأغلى في تاريخ «يد الزمالك»

أعرب أحمد الأحمر، لاعب نادي الزمالك لكرة اليد، عن سعادته بالتتويج بالبطولة الإفريقية الثانية عشر، في تاريخ القلعة البيضاء.

وقال الأحمر في تصريحات تلفزيونية، ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء: «سبورتنج استطاع السيطرة على مجريات اللقاء في البداية، حتى وصل الفارق إلى 6 أهداف خلال الشوط الثاني، وسيناريو الفوز كان شبه مستحيل بالنسبة لنا»، مضيفا «مكناش قادرين نفرح بعد التتويج من كتر التعب والمجهود».

وتابع «التوفيق لم يحالفنا في بداية المباراة، فضلا عن مشاركة عدد من اللاعبين الجدد»، معلقا «ما حدث من توحيل الهزيمة للفوز ليس طبيعيا، هذه البطولة الأصعب في تاريخنا».

وحول الاحتفالية المقرر تواجد شيكابالا وأمير مرتضى منصور للتهنئة بالبطولة، قال «شئ جميل، وهذا طبيعي فأبناء الزمالك دائما متواجدين، وإن شاء الله كرة القدم تكون أفضل».