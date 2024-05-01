مصطفى بكري: اتحاد القبائل العربية يعبر عن مئات القبائل في إطار وطني

أكد النائب مصطفى بكري المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، أن الدعوة لهذا الاتحاد جاءت تلبية لمطالب رموز وكيانات عديدة في مناطق ومحافظات مختلفة آلت على نفسها أن تتجمع في إطار تنظيمي واحد، يدعم حركتها ويحافظ على وحدتها ويسعى إلى تحقيق أهدافها، وبحيث يكون الاتحاد إطارًا تنظيميا واسعًا معبرًا عن مئات القبائل في إطار وطني، يدعم ثوابت الدولة ومؤسساتها المختلفة.

وذكر بكري، أن الإجماع الوطني لأبناء القبائل حول هذه الفكرة، وفي هذا الوقت تحديدا جاء لتأكيد أن اللحظة الراهنة والمخاطر التي تحيط بالبلاد من الغرب والجنوب والشمال الشرقي توجب حشد القوى الناعمة، جنبا إلى جنب مع قوى الدولة الشاملة في مواجهة هذه التحديات التي تستهدف العصف بالكيان الوطني وإلحاقه بالمخططات الرامية والهادفة إلى نشر الفوضي وتفتيت الكيان.

وأوضح أن الاتحاد يهدف إلى السعي الدؤوب لتبني القضايا الوطنية والتواصل مع كل القبائل العربية للوصول إلى قواسم مشتركة في إطار الدولة وخدمة لأهدافها ودعما للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي يسعى بكل ما يملك من حكمة وقدرة وتواصل على حماية الأمن القومي لمصر وأمتها العربية داعمين له مواقفه الحاسمة في مواجهة مخطط التهجير الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر، وأيضا موقف مصر الثابت والمبدئي في رفض العدوان والسعي الدؤوب للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 67.

وأردف: "هنا يوجه الاتحاد أسمي آيات الشكر والتقدير إلى الرئيس الذي أعطى قضية المساعدات الإنسانية لأهلنا في فلسطين كل الاهتمام من خلال معبر رفح وبنسبة تصل إلى أكثر من 80% مما جري تقديمه من كل دول العالم".

جاء ذلك ضمن فعاليات مؤتمر إطلاق اتحاد القبائل العربية في جنوب رفح بحضور رموز قبائل ونواب برلمانيين وقيادات إعلامية وصحفية وحضور شعبي كبير.



