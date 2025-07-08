صرح والد الملياردير إيلون ماسك بأن نجله يسهم عبر مواقفه وتصريحاته بتعزيز اهتمام الجمهور بتحركات الرئيس ترامب مشيرا إلى أن العلاقة بين الرجلين أقرب منها إلى "الشراكة ضمن فريق واحد".



وقال إرول ماسك، في مقابلة عبر برنامج "القناة المركزية" على منصة "فكونتاكتي فيديو" الروسية: "ترامب حاليا في موقع قوي ويتمتع بقاعدة صلبة، وإيلون يضيف زخما إلى ما يفعله ترامب، ويثير اهتمام الناس بما يقوله ويفعله"، مضيفا: "هذا أمر جيد.. في الحقيقة هما فريق واحد".



يُذكر أن ماسك، الذي يُعتبر أغنى شخص في العالم، كان حتى وقت قريب منسقا لهيئة رفع كفاءة الحكومة الأمريكية (DOGE) وموظفا حكوميا أمريكيا بصفة خاصة يعمل بشكل تطوعي.

وكان فعليا ضمن المقربين من ترامب، لكن وفقا لمطبوعات أمريكية، بدأت العلاقات بين الرئيس ورجل الأعمال تتدهور خلف الكواليس لأسباب عدة، بما في ذلك تلك المتعلقة بمصالح ماسك التجارية.

وبعد استقالة ماسك من الخدمة الحكومية، شهد الجانبان في 5 يونيو، مواجهة علنية صاخبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. حيث ادعى رجل الأعمال أن ترامب لم يكن ليفوز في انتخابات نوفمبر 2024 دون دعمه، وأيد فكرة محاولة جديدة لعزل ترامب، كما انتقد مشروع قانون الإنفاق الحكومي الذي تروج له الإدارة الأمريكية، والذي يتضمن رفع سقف الدين العام بمقدار 5 تريليونات دولار.

وفي 30 يونيو، صرح ماسك بأنه في حال إقرار هذا القانون، سيتم تأسيس الحزب الجديد في اليوم التالي. وفي 3 يوليو، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع القانون بعد أن صادق عليه مجلس الشيوخ، وقام ترامب بتوقيعه في 4 يوليو.

وفي 6 يوليو، قدّم ماسك طلب تسجيل حزبه الجديد رسميا لدى لجنة الانتخابات الفيدرالية الأمريكية تحت اسم "حزب أمريكا". وذلك عقب تصويت أجراه في 5 يوليو شارك فيه أكثر من 1.2 مليون مستخدم عبر منصة "إكس"، حيث صوت 65.4% منهم لصالح إنشاء الحزب بهدف "استعادة الحرية".

وانتقد ترامب مساعي ماسك لتأسيس الحزب، معتبرا خطط رجل الأعمال "سخيفة" وحذر في وقت سابق من أن ماسك قد يضطر للعودة إلى جنوب إفريقيا حيث مسقط رأسه في غياب الدعم الحكومي لشركاته.