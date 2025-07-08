فاعل خير يتبرع بـ38 مليون جنيه لأسر ضحايا حادث المنوفية

سلمت وزارة التضامن الاجتماعي التبرعات التي تلقتها من أحد رجال الأعمال المصريين لأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، الذي وقع يوم الجمعة قبل الماضية. وقد بلغت قيمة التبرع 38 مليون جنيه، بواقع 2 مليون جنيه لكل أسرة من أسر الضحايا.

وقام الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، بتسليم التبرعات لأسر الضحايا، مؤكدًا حرص وزيرة التضامن الاجتماعي على سرعة إنهاء جميع الإجراءات، وتسليم التعويضات والتبرعات المتعلقة بهذا الحادث إلى مستحقيها.

يُشار إلى أن رجل الأعمال المتبرع طلب من الوزارة عدم الإفصاح عن اسمه، وتسجيل التبرع باسم "فاعل خير".

وكان الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية قد شهد، يوم الجمعة قبل الماضية، حادث تصادم مروعًا بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، أسفر عن مصرع 18 فتاة والسائق، وإصابة 3 أخريات، وجميعهن من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، أثناء توجههن إلى أماكن عملهن بنظام اليومية.