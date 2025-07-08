أكد عبدالواحد السيد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أن أحمد ربيع، لاعب خط وسط البنك الأهلي والذي حسم الزمالك التعاقد معه، سبق له التوقيع للفريق الأبيض .

وقال عبدالواحد، في تصريحات ببرنامج «اللعيب»، المذاع عبر فضائية «ام بي سي مصر»: «أحمد ربيع، سبق أن وقع على عقود انضمامه لنادي الزمالك عندما كان لاعبًا في فريق السكة الحديد، ولكن النادي لم يحسم الصفقة بشكل رسمي وقتها لينتقل لصفوف البنك الأهلي».

وأضاف: «في لاعب موجود في الأهلي حاليًا كان موقع على عقود انضمامه لنادي الزمالك«، مضيفًا:»أنا مش هقول على اسمه لأنه حاليًا لاعب في الأهلي».

ورد عليه محمد عبدالجليل، قائلًا: «سيحا، حارس مرمى الأهلي هو الذي سبق أن وقع لنادي الزمالك».

وتابع: «الزمالك حصل على توقيع هؤلاء اللاعبين، لكن اترفضوا من بعض الأشخاص داخل مجلس الإدارة، لذلك لم يتم تفعيل التعاقد معهم، وفي لعيبة تانية مش هقول أسمائهم».