الطيران المدني: 69 رحلة مجدولة بمطار القاهرة وباقي المطارات تعمل بشكل طبيعي

في ضوء المتابعة الدقيقة والمستمرة لتداعيات العطل المفاجئ الذي طرأ على شبكات الاتصالات والإنترنت خلال الساعات الماضية، تواصل وزارة الطيران المدني جهودها المكثفة لضمان انتظام حركة الطيران بمطار القاهرة الدولي.

وفي هذا الإطار، شهدت حركة التشغيل بمطار القاهرة الدولي خلال الفترة من الساعة 18:00 مساء يوم الاثنين وحتى الساعة 1:00 صباح يوم الثلاثاء ما يلي:

إجمالي عدد الرحلات المجدولة: (69) رحلة جوية.

عدد الرحلات التي أقلعت بالفعل: (36) رحلة.

عدد الرحلات المتبقية والمقرر إقلاعها لاحقًا: (33) رحلة، جارٍ استكمال إجراءات تشغيلها.

وتقوم فرق التشغيل، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، بتقليل زمن التأخير وضمان تقديم أفضل خدمة للمسافرين.

وتؤكد الوزارة أن باقي المطارات المصرية تواصل عملها بشكل طبيعي وفقًا لجداول التشغيل المعتمدة، دون أن تتأثر بتداعيات هذا العطل المؤقت، مشيدةً بجهود فرق العمل الفنية والتشغيلية في إدارة الموقف بكفاءة عالية، والحفاظ على انسيابية الحركة التشغيلية.

وتجدد وزارة الطيران المدني تأكيدها على المتابعة اللحظية للموقف من خلال غرف العمليات المختصة في جميع قطاعات الدولة، مع استمرار التنسيق الكامل مع الجهات الفنية المعنية لضمان سرعة استعادة كفاءة التشغيل الكامل، والحد من أي تأثيرات على حركة السفر، مع الالتزام التام بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة.