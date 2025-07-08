قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارته تعمل على إحلال السلام في الشرق الأوسط قدر المستطاع.

وأضاف خلال لقائه مع رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووفده، فجر الإثنين: «نعمل عن كثب من أجل إنهاء الكارثة والوضع الذي يرثى له وتحقيق الأفضل».

وأبدى ترامب تفاؤلا بإمكانية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قائلا: «لا أظن أنه سوف يكون هناك عوائق كثيرة».

وتابع: «سنضع كل الأمور على الطاولة، وأعتقد أننا نحظى باحترام إسرائيل وغزة أيضا، أعتقد أنه سيتم في غضون الأسبوع المقبل، وسيكون أمرا جيدا أن نكتب هذا، سيكون هناك نتائج رائعة، وأعتقد أننا أحرزنا الكثير في الشرق الأوسط من الاستقرار وسنقوم بما علينا خلال المباحثات».

من جهته أكد المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف «أن ذلك سيتم سريعًا».

وعلى صعيد الحرب مع إيران، قال ترامب: «سنصل إلى تهدئة في الشرق الأوسط وستسقر الأمور، وسيجنح الطرفان إلى وقف اطلاق النار».

من جانبه، علق رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلا: «الذي وصلنا إليه الآن يعتبر نقطة تحول، نود أن نبقى على وجه الحياة ولا أحد في إسرائيل يقبل دمار إسرائيل، لذلك فنحن قبلنا أن يكون هناك سلام بيننا وذلك تحت رعاية الرئيس ترامب».