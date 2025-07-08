رئيس شعبة الدواجن: سعر البيض للمستهلك يجب ألا يتجاوز 120 جنيها

أرجع عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، الانخفاض الطفيف الأخير في أسعار بيض المائدة حدوث طفرة في الإنتاج بعد عودة حوالي 40% من المنتجين الذين خرجوا من المنظومة خلال أزمة 2022، بالإضافة إلى انخفاض الطلب الموسمي خلال فصل الصيف.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم» إلى تراجع سعر بيض المائدة في المزرعة ليصل إلى 125جنيها للكرتونة، مطالبا بوصوله للمستهلك بسعر لا يتجاوز 120 جنيها حسب مدخلاته.

وقال: «لابد أن يصل سعر البيض الأبيض والأحمر للمستهلك بما لا يزيد عن 120جنيها، لأن تكلفته 105 جنيهات، وفي ظل ثبات أسعار الأعلاف منذ 10 أشهر، فالمواطن المصري مطحون».

وعلى صعيد آخر، طالب بضرورة وجود «إرادة سياسية» لتطبيق القانون رقم 70 لسنة 2009 ، الخاص بحظر تداول وذبح الدواجن خارج المجازر المعتمدة، مشيرا إلى القانون الذي لم يتم تفعيله رغم مرور 16 عامًا على صدوره.

وتابع: «أتمنى من وزير الزراعة ووزير التموين ووزير التنمية المحلية، لو تكرمتم لابد أن يتم تطبيق قانون 70 لسنة 2009، إنه قانون وليس قرارا وزاريًا، ومن غير المنطقي أن يظل معطلا كل هذه المدة».

وأكد أن تطبيق القانون سيحقق فوائد متعددة، منها تنظيم الصناعة، الحفاظ على البيئة، ضمان الإشراف البيطري، توفير فرص عمل، وحماية المنتج الصغير الذي يستطيع حينها ذبح القطيع وتخزينه في أوقات ارتفاع الطلب.