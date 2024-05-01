الأردن يدين اعتداء مستوطنين إسرائيليين متطرفين على قافلتي مساعدات من المملكة لقطاع غزة

أدانت الحكومة الأردنية، اليوم الأربعاء، بأشد العبارات اعتداء مستوطنين إسرائيليين متطرفين على قافلتي مساعدات من المملكة تحملان الغذاء والطحين ومساعدات إنسانية أخرى لقطاع غزة.

ووفقا لبيان نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، فقد "عدت وزارة الخارجية الأردنية فشل الحكومة الإسرائيلية في حماية قافلتي المساعدات والسماح بالاعتداء عليهما، خرقاً غاشماً لالتزاماتها القانونية، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ولالتزاماتها السماح بدخول المساعدات إلى غزة".

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، إن اعتداء المتطرفين على القافلتين وفشل السلطات الإسرائيلية في تأمين الحماية لهما، ينسفان كل ادعاءات الحكومة الإسرائيلية والتزاماتها السماح بدخول المساعدات إلى غزة من أي معبر، بما في ذلك معبر إيريز.

وحمل القضاة "السلطات الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف دولي واضح يدينها ويفرض على إسرائيل تلبية التزاماتها القانونية، وتأمين حماية قوافل المساعدات والمنظمات الأممية التي تعمل على استلامها وتوزيعها.

وأوضح أن القافلتين واصلتنا طريقهما، رغم الاعتداء، انطلاقاً من الحرص على إيصال المساعدات إلى غزة في ضوء الكارثة الإنسانية التي تواجهها، ووصلتا وجهتيهما.



