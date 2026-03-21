لندن تسمح لواشنطن باستخدام قواعدها العسكرية لضرب مواقع إيرانية في هرمز

أعلنت الحكومة البريطانية منح الولايات المتحدة الإذن باستخدام قواعدها العسكرية لشن ضربات على مواقع الصواريخ الإيرانية التي تهاجم السفن في مضيق هرمز.



وجاء في بيان صادر عن داونينغ ستريت عقب اجتماع وزراء بريطانيين لمناقشة الحرب وإغلاق إيران للمضيق: "أكدوا أن الاتفاق الذي يسمح للولايات المتحدة باستخدام القواعد البريطانية في الدفاع الجماعي عن المنطقة يشمل العمليات الدفاعية الأمريكية لتدمير مواقع الصواريخ والقدرات المستخدمة لمهاجمة السفن في مضيق هرمز".

وكان رئيس الوزراء كير ستارمر قد أعلن هذا الأسبوع أن بريطانيا لن تنجر إلى حرب بشأن إيران، ورفض في البداية الطلب الأمريكي باستخدام القواعد البريطانية للضربات على إيران، مشترطا التأكد من قانونية أي عمل عسكري.

لكنه تراجع عن موقفه بعد أن شنت إيران ضربات على حلفاء بريطانيا في المنطقة، ليسمح باستخدام قاعدة "فيرفورد" الجوية و"دييغو غارسيا" (القاعدة المشتركة مع واشنطن في المحيط الهندي).

يأتي هذا القرار بعد انتقادات لاذعة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لستارمر، حيث قال الاثنين إن هناك "بعض الدول التي خيبت أملي بشدة" قبل أن يخص بريطانيا بالذكر، واصفا إياها بأنها كانت تعتبر ذات يوم "رولز رويس الحلفاء".



ودعا بيان داونينغ ستريت إلى "تهدئة عاجلة وحل سريع للحرب"، في وقت أظهرت استطلاعات الرأي في بريطانيا تشككا واسعا في دخول الحرب، حيث أظهر استطلاع أجرته "يوغوف" أن 59% من البريطانيين يعارضون الهجمات الأمريكية الإسرائيلية.

يأتي هذا التصعيد في وقت تتواصل فيه الحرب لليوم 21 على التوالي، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات بين إيران والتحالف الأمريكي الإسرائيلي، وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.