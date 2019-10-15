الأمير ويليام وزوجته يزوران مدرسة للفتيات في باكستان

بدأ الأمير ويليام وزوجته كيت أول أيام زيارتهما لباكستان اليوم الثلاثاء بزيارة مدرسة للفتيات.

وتهدف هذه المدرسة التي تديرها الحكومة لتعليم الفتيات اللاتي يعانين من صعوبات مالية من عمر الرابعة حتى 18 عاما.

وذكرت قناة جيو الباكستانية أن كيت ارتدت زيا باكستانيا تقليديا من تصميم المصممة الباكستانية مابين خان.

وقالت جيو إن دوق ودوقة كامبريدج زار لاحقا منتزه مارجالا هيلز الوطني.

ومن المقرر أن يعقد دوق ودوقة كامبريدج اجتماعا مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، بحسب ما قاله مسؤول بمكتب رئيس الوزراء لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا).

وقالت وزارة الخارجية إنه سوف يتم عقد اجتماع منفصل مع الرئيس عارف علوي، ولكن لم تذكر أي تفاصيل بشأن موعد أو مكان عقد الاجتماع لأسباب أمنية.

ومن المقرر أن يتوجه ويليام وكيت إلى مدينة لاهور بشرق باكستان ،بعد قضائهما اليوم في إسلام آباد، حيث من المقرر أن يزورا مسجدا وقلعة يعودان للقرن الـسابع عشر.

وذكرت المفوضية العليا البريطانية في إسلام آباد أنه من المقرر أن يتوجه الزوجان الملكيان إلى بلدة شيترال الجبلية في شمال البلاد للقاء المواطنين الذين يواجهون تحدي التغير المناخي.

كان عدد من الوزراء والدبلوماسيين ومسؤولي الحكومة ومسؤولي الأمن في استقبال ويليام وكيت في المطار أمس الاثنين.