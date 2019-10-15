المغرب تخسر أمام الجابون وديا

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تعرض المنتخب المغربي للخسارة وديًا أمام ضيفه الجابوني 2 /3 ، في المباراة التي أٌقيمت في مدينة طنجة المغربية.

وتقدم المنتخب الجابوني في الدقيقة 22 عن طريق أرون بوبيندزا، لكن نور الدين امرابط سجل هدف التعادل للفريق المغربي في الدقيقة 32.

وفي الدقيقة 48 سجل دينيس بوانجا الهدف الثاني للمنتخب الجابوني من ركلة جزاء، وبالطريقة ذاتها سجل امرابط هدف التعادل للمنتخب المغربي في الدقيقة 69، قبل أن يسجل عصام شباك مدافع المنتخب المغربي الهدف الثالث للضيوف بالخطأ في مرمى فريقه.

وكان المنتخب المغربي تعادل وديًا مع ليبيا بداية الأسبوع الجاري، فيما فاز المنتخب الجابوني على بوركينا فاسو 1 /صفر.