مبارك: أبلغت السادات بنجاح الضربة الجوية الأولى فصرخ «كسبنا الحرب يا ولاد»

كشف الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن ذكرياته في حرب أكتوبر، مشيرًا إلى أن الضربة الجوية الأولى في الدقائق الأولى من الحرب قد حققت أهدافها بنجاح كبير، وهو ما أدى إلى ارتفاع المعنويات.

وأضاف "مبارك"، خلال مقطع فيديو بُث على موقع "يوتيوب"، مساء اليوم الثلاثاء: "الطيارات طلعت الساعة اتنين إلا 10، ونفذت المهمة بتاعتها كاملة، وارتفعت المعنويات يومها بشكل ملوش مثيل".

وعقب: "الطيارات رجعت واتأكدنا إن كل حاجة تمام، وكلمنا غرفة العمليات الرئيسية رد عليا المشير أحمد إسماعيل، السادات قاله هاتهولي، فكلمته وقلت له تمينا الضربة والخسائر لا تذكر، ونجحنا والضربة قامت بمهمتها، بصيت لقيته بيصرخ بعصبية كسبنا الحرب يا ولاد".