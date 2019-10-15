سعفان: توجيهات رئاسية بتذليل العقبات أمام الشركات العاملة بالمشروعات القومية

"سوبوفا": العلاقة مع مصر استراتيجية مبنية على أسس قوية

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن الدولة حريصة على تسهيل كافة إجراءات عمل الشركات الروسية العاملة في مصر في المشروعات القومية الكبرى وغيرها من المشروعات، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتذليل كافة المعوقات أمام كافة الشركات

وأضاف سعفان، خلال لقاءه، سفيتلانا سوبوفا القائم بأعمال سفارة روسيا الاتحادية في مصر، وسيرجي باكونيايف مستشار السفارة، للتباحث حول أوجه وسبل التعاون المشترك، أن العلاقات بين البلدين تتنيز بعمقها وأساسها المتين في كافة المجالات.

وناقش الجانبين الإجراءات الخاصة بتسهيل استخراج تراخيص عمل الروسيين الذين يعملون بالشركات الروسية في مصر في المشروعات القومية الكبرى.

وأشار سعفان إلى أن الوزارة تعمل على تسهيل كافة إجراءات استصدار تراخيص العمل للروسيين الذين يعملون في الشركات الروسية في مصر، وخاصة الشركة القائمة على تنفيذ مشروع الضبعة، والعاملين بالمنطقة الاقتصادية الصناعية بمنطقة قناة السويس، تعزيزًا لأوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

ورحب الوزير بالتعاون بين الجانبين في كافة مجالات العمل خلال الفترة القادمة، معربًا عن تطلعه لزيادة أوجه التعاون بين وزارة القوى العاملة المصرية، ووزارة العمل الروسية بعقد مجموعة من المشروعات المشتركة التي تربط بينهما.

من جانبها ثمنت سفيتلانا سوبوفا القائم بأعمال سفارة روسيا الاتحادية في مصر، التعاون الجاد من جانب الوزارة مع الجانب الروسي وتسهيلاته الكبيرة للشركات الروسية العاملة في مصر، في الأمور التي تخص العمالة الروسية، مؤكدًة أن هذا التطور يعكس عمق العلاقة بين الجانبين، ومن شأن القرارات التي اتخذها وزير القوى العاملة أن تسهم في زيادة جذب الاستثمارات الروسية في مصر.

وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعطي اهتمامًا خاصًا لتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين المصري والروسي، كعلاقة استراتيجية مبنية على أسس قوية بين مصر وروسيا.