 الشرطة الألمانية تلقي القبض على شاب يشتبه أنه جند أعضاء لتنظيم داعش - بوابة الشروق
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الشرطة الألمانية تلقي القبض على شاب يشتبه أنه جند أعضاء لتنظيم داعش

الشرطة الألمانية - صورة أرشيفية
الشرطة الألمانية - صورة أرشيفية
د ب أ
نشر في: الخميس 15 أكتوبر 2020 - 2:11 م | آخر تحديث: الخميس 15 أكتوبر 2020 - 2:11 م

ألقت الشرطة الألمانية في مدينة كولونيا غربي ألمانيا القبض على شاب 18 عاما يشتبه أنه قام بتجنيد أعضاء لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

وبحسب البيانات، تمت عملية إلقاء القبض على الشاب المصنف على إنه إسلامي يشكل خطرا أمنيا في ألمانيا، صباح اليوم.

وأضافت البيانات أن الشاب 18 عاما "يواجه اشتباها قويا في أنه قام في حالات كثيرة بتجنيد أعضاء أو مؤيدين" لتنظيم داعش.

وبحسب بيانات الادعاء العام في دوسلدورف، كان سبب أمر الاعتقال ضد الشاب هو جهات اتصال على تطبيقات الدردشة الخاصة بالشاب.

ومن المقرر أن يمثل الشاب اليوم أمام قاضي تحقيقات بالمحكمة الإقليمية العليا بمدينة دوسلدورف بولاية شمال الراين-فيستفاليا غربي ألمانيا.


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