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وزير الخارجية الفرنسي يصل إلى الجزائر في زيارة تستمر يومين

جان إيف لودريان
جان إيف لودريان
الجزائر - أ ش أ
نشر في: الخميس 15 أكتوبر 2020 - 8:47 م | آخر تحديث: الخميس 15 أكتوبر 2020 - 8:47 م

وصل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، مساء اليوم الخميس، إلى الجزائر في زيارة تستمر يومين بدعوة من نظيره الجزائري صبري بوقدوم.

وبحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية فإن لودريان سيجري مباحثات مع بوقدوم، كما سيستقبله الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وعبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء).

وأوضح البيان أن هذه الزيارة تأتي في إطار المشاورات الدورية المدرجة في الأجندة السياسية والاقتصادية المتفق عليها بين الجزائر وفرنسا لعام 2020، بالإضافة إلى تقييم التقدم المحرز على الجانبين في التعاون الثنائي الذي شهد في الأشهر الأخيرة عقد لقاءات مهمة مثل الدورة السادسة للجنة الاقتصادية الجزائرية الفرنسية المشتركة، التي عقدت في الجزائر العاصمة في 12 مارس الماضي.

وأشار البيان إلى أنه سيتم تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة الوضع في الصحراء الغربية وقضية مالي والوضع في منطقة الساحل وكذلك الأزمة في ليبيا وسبل حلها.

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