الزمالك يغلق تدريباته قبل مواجهة الرجاء

قرر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك خوض الفريق تدريبات مغلقة، ومنع أي أفراد من خارج البعثة بالتواجد في المران وذلك ضمن الاستعدادات لمواجهة الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

ويتقابل الزمالك والرجاء مساء الأحد المقبل في جولة الذهاب، على ان يجدد الفريقان المواجهة إيابا بعد أسبوع من لقاء الذهاب.

وأبلغ إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك والقائم بأعمال أمين الصندوق ورئيس البعثة، مسؤولي نادي الوداد الذي يستضيف تدريبات الزمالك، بأن يتم منع المصورين والإعلاميين في مران اليوم الخميس تلبية لرغبة المدير الفني.

وكانت التدريبات الجماعية اليوم قد شهدت انضمام الجناح المغربي أشرف بن شرقي بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في المعسكر الذي تخلله وديتين مؤخرا.