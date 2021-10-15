سيد رجب عن «حدوتة» عمالقة الفن الراحلين: وجعتني منذ قراءتها

تحدّث الفنان سيد رجب، عن الحدوتة التي ألقاها خلال افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، وتناولت الرموز الفنية الكبيرة التي رحلت مؤخرًا.

وقال خلال مقابلة مع الإعلامية لميس الحديدي في تغطية عبر شاشة "on"، بمناسبة إطلاق النسخة الخامسة من المهرجان، اليوم الجمعة: "وجعتني منذ قراءتها.. وجدتها فرصة كبيرة لكي أعبّر عن مشاعري تجاه من رحلوا عن عالمنا هذا العام".

وأضاف: "أنا مبعرفش أكتب على فيسبوك فمكنتش باعرف أعبّر.. أول ما قرأت الكلام لقيتها فرصة عظيمة إني أقدر أعبّر عن شعوري".

وانطلقت فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الخميس، بحضور عدد كبير من مشاهير ونجوم الفن وعلى رأسهم الفنانة يسرا والتي تحضر بصفتها عضوة باللجنة الاستشارية للمهرجان.

ويعد الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.