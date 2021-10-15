الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة الإسراع في التحقيقات بأحداث بيروت الدامية

استعرض الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الجمعة مع وزير العدل القاضي هنري خوري التحقيقات الجارية في الأحداث الدامية التي وقعت أمس الخميس في منطقة الطيونة بالعاصمة بيروت ، مؤكدا ضرورة الإسراع في انجازها لتحديد المسئوليات، وذلك بعد أن أسفرت عن سقوط 7 قتلى وحوالي 32 مصابا.

جاء ذلك خلال استقبال عون لوزير العدل بقصر بعبدا اليوم.

وبحث عون تفعيل دور مجلس القضاء الأعلى لاسيما بعد تعيين أربعة أعضاء فيه وأدائهم مع العضو الخامس، اليمين القانونية أمس.

وأعرب الوزير خوري عن أمله في أن يقوم مجلس القضاء الأعلى بدوره كما يجب لحسن سير العمل القضائي كونه المشرف على هذا الدور.