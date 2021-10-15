درة بالأسود والأبيض في افتتاح مهرجان الجونة

حضرت الفنانة درة، على السجادة الحمراء لحفل افتتاح الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي، بإطلالة جذابة خلال الحفل.

وظهرت درة بإطلالة ناعمة، حيث ارتدت فستانا أسود اللون، وكان الفستان من كم واحد فقط وبه قطعة بيضاء، حيث كانت الإطلالة مميزة ومختلفة.

ويقام الآن حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، ومن المقرر تكريم أحمد السقا في حفل الافتتاح بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، وهي الجائزة التي تُخصص الجائزة للسينمائيين الذين ترك عملهم والتزامهم بالسينما علامة لا تُمحى في مجال مسيرتهم الإبداعية.