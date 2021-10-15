الزمالك يواجه طلائع الجيش في دوري مرتبط السلة

يلتقي الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك غدا السبت مع طلائع الجيش في تمام السادسة مساء على صالة النادي ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لدوري المرتبط.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الأولى إلى جانب فرق الجيش ومصر للتأمين والشمس.

ويسعى الفريق إلى تحقيق الفوز لاستعادة الانتصارات من جديد بعد الخسارة المفاجئة التي تعرض لها اليوم أمام مصر للتأمين في ثاني جولات دوري المرتبط، علما بأن الفريق فاز في الجولة الأولى على الشمس بنتيجة 83-60.

ويتكون الجهاز الفني للزمالك من: اليوناني فانجيليس أنجيلو مديرا فنيا ويعاونه كل من ياسر عبد الوهاب وسمير جودة وإسلام جمعة طبيبا.