شعراوي: برنامج تنمية الصعيد ساعد على خفض معدل الفقر بنحو 7%

إجمالي عدد المشروعات المنفذة بمحافظتي سوهاج وقنا بلغت 3589 مشروعا بتكلفة 9,5 مليار جنيه

أعلن وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، أن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها بالمرحلة الأولى ببرنامج تنمية صعيد مصر وحتى العام المالي 2020 - 2021 بلغ نحو 3589 مشروعًا بمحافظتي سوهاج وقنا بتكلفة إجمالية قرابة 9,5 مليون جنيه، موزعة على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والنقل وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية وتدعيم الوحدات المحلية، واستفاد من أنشطة البرنامج أكثر من 6 ملايين نسمة من المحافظتين تمثل السيدات نسبة 49%.

وأضاف شعراوي، في بيان له، اليوم الجمعة، أن البرنامج ساعد في خفض الفقر بمعدل حوالى 7% وتوفير 269 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة كما زاد معدل ضخ الاستثمارات بنسبة 40%، مشيراً إلى استفادة 8695 مؤسسة بالقطاع الخاص وإصدار 7633 رخصة محلات بالإضافة إلى استفادة 371 من العاملين بالتكتلات الاقتصادية، كما ساهم البرنامج فى تنمية المناطق الصناعية وزيادة معدلات الاشغال حيث ارتفعت معدلات الإشغال بالمناطق الصناعية بسوهاج إلى 39% وفى محافظة قنا 35%.

ولفت إلى أنه تلقى تقريراً من المكتب التنسيقى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حول متابعة الزيارة الحالية لبعثة البنك الدولى والتي تجريها لمحافظتى سوهاج وقنا فى الفترة من 26 سبتمبر وحتى 13 أكتوبر الجاري في إطار مراجعة البرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها كإجراء لمراجعة مشتركة بين الحكومة المصرية والبنك الدولي.

وأوضح أن زيارة بعثة البنك الدولى تهدف إلى تقييم النتائج المرحلية للبرنامج للتأكد من تحقيق الأهداف الموضوعة، ومدى ملائمتها للترتيبات المتفق عليها للتنفيذ، وضمان تذليل العقبات التي قد تكون واجهت تنفيذ البرنامج وكذلك تحديد الممارسات والدروس المستفادة التي يجب دعمها وتبنيها للتطبيق في باقي محافظات الصعيد أو على المستوى القومي بالإضافة إلى دعم المد الجغرافى للبرنامج لمحافظتى أسيوط والمنيا.

وتابع أن فريق البنك زار محافظتى سوهاج وقنا حيث عقد اجتماعات موسعة مع كل من اللواء طارق الفقى ، محافظ سوهاج ، واللواء أشرف الداودي ،محافظ قنا والأجهزة التنفيذية بالمحافظتين، وضمت البعثة فريق المكتب التنسيق للبرنامج بالوزارة برئاسة الدكتور هشام الهلباوى مدير البرنامج والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج وفريق البرنامج وذلك بمشاركة فريق البنك الدولى بقيادة الدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولى، وتناولت الزيارة بكل محافظة عقد اجتماعات مع قطاع التخطيط بالديوان العام ومديرى التخطيط بحضور رؤوساء المراكز ، تلاها اجتماعات مع اللجنة العليا لتنمية الموارد المحلية ووحدات نظم المعلومات الجغرافية GIS.

وأضاف أن منهجية العمل بالبرنامج تركز على ضخ الموارد المالية في تحسين البنية الأساسية والخدمات العامة مع العمل بشكل متوازي في التطوير المؤسسي وتطوير نظم العمل وتنمية القدرات المحلية، بحيث تصبح المحافظات قادرة على إدارة التنمية بشكل متكامل وقادرة على جذب الاستثمارات.

وأردف أن البرنامج عمل على دفع عجلة التنمية بمحافظتي سوهاج وقنا بحيث تقارب معدلات التنمية البشرية والاقتصادية بالمحافظتين المتوسطات القومية قرب نهاية تنفيذ البرنامج، ولتطوير نموذج التنمية المحلية المتكاملة التي تحقق جودة الحياة للمواطنين وتعزز التنافسية وجذب الاستثمارات وتحقق التنمية الاقتصادية المحلية كنموذج يمكن تعميمه بباقي محافظات الصعيد وهو ما تم بالفعل من خلال المد الجغرافى لمحافظتى أسيوط والمنيا.

ومن جانبه، أشاد الدكتور محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك بالنجاح الملموس الذى حققه البرنامج خلال الفترة الماضية وسعى البرنامج بخطى حثيثة لتحقيق أهدافه ومن ثم أشار وفد البنك الدولى خلال الزيارة إلى أن أهداف البرنامج هي في المسار الصحيح وأن الإنجاز الذى تحقق جاء نتيجة تضافر الجهود على المستوى المركزي بين الوزارات المعنية بالحكومة والمحافظتين ومكتب تنسيق البرنامج.

وأكد ندا أهمية العمل على تطبيق الهيكل الجديد المقترح على مستوى محافظتى سوهاج وقنا كمرحلة استرشادية خاصة فى ظل وجود تنامى دور الإدارة المحلية فى التنمية الاقتصادية المحلية.

وأشار الدكتور هشام الهلباوى، مدير البرنامج، إلى أنه تم تطبيق نظام متكامل لإدارة الاصول بقطاع الطرق المحلية تضمن حصر الطرق الحضرية وتقييم حالتها بنطاق 4 مراكز بكل محافظة بإجمالى 8 مراكز و إعداد خطط للصيانة والتشغيل وسيتم توفير الاعتمادات لتنفيذ خطة للصيانة.

وكشف أنه تم إعداد نظام إلكترونى متكامل لتسجيل خطة المشتريات ومتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية مع إعطاء الصلاحيات للقيادات التنفيذية للوقوف على المشروعات المنتهية أو الجارى تنفيذها بالإضافة إلى المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية ويساعد النظام الإلكترونى على متابعة المشروعات ونسب التنفيذ.