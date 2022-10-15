 بالصور.. نجيب ساويرس عازف «دي جي» بحفل تامر حسني في زيد بارك - بوابة الشروق
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بالصور.. نجيب ساويرس عازف «دي جي» بحفل تامر حسني في زيد بارك

خالد حسام الدين
نشر في: السبت 15 أكتوبر 2022 - 7:33 ص | آخر تحديث: السبت 15 أكتوبر 2022 - 7:33 ص

أحيا الفنان تامر حسني حفلا مساء أمس في زيد بارك وسط حضور جماهيري ضخم.

وقال تامر حسني في صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :"من أجمل حفلات السنة في زد بارك، شكراً لكل الحضور الكريم اللي شرفني النهاردة، شكراً لنجوم المستقبل اللي شرفوني على مسرحي لغناء أغنية ( ليه طله) الفنان أبيوسف و الفنان عزيز مرقة".

وأضاف حسني"شكراً لجميع الفنانين الصاعدين اللي شاركوني العرض المسرحي الخاص بي شهد" ديانا، سام، كيمي"، شكراً لعباقرة المسرح المصري والعربي في المسرح والإضاءة والفاير وركس والصوت والأمن والتنظيم، والتصوير وكل من ساهم في إنجاح الحفل".

وتابع "شكراً للمهندس نجيب ساويرس على اليوم الجميل دا وعلى الأداء العظيم في مشاركته معايا كَـ dj محترف في ريمكس أغنية (حبيتها يا ناس و حلو المكان)".

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