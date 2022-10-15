القبض على المتهم بقتل موظفة داخل شركة في حدائق القبة

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على المتهم بقتل موظفة داخل شركة مواد بناء بمنطقة حدائق القبة.



وتلقى اللواء محمد عبدالله مدير مباحث العاصمة، إخطارا من اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية بالقاهرة، مفاده تلقي المقدم محمود أبو الحسن رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، إشارة من شرطة النجدة بوجود جثة سيدة داخل شركة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة موظفة تدعى "ف. ا"، 32 سنة، وبها طعنات.



وبإجراء التحريات تبين قيام مجهول بالدخول إلى الشركة وقتلها، ورصدت كاميرات المراقبة المتهم؛ فقام فريق من رجال مباحث القاهرة بمطاردته، وإلقاء القبض عليه، وأمر اللواء أشرف الجندي مدير الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



وأكد مصدر مطلع بمصلحة الطب الشرعي، بعد توقيع الكشف الطبي على الجثمان، أن الموظفة المقتولة عذراء.