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بوتين: روسيا تستعد للحرب.. لكنها تريد السلام

د ب أ
نشر في: الأحد 15 أكتوبر 2023 - 3:00 م | آخر تحديث: الأحد 15 أكتوبر 2023 - 3:00 م

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع تلفزيون روسيا 1، إن روسيا تتبع في علاقاتها مع الغرب القول المأثور القديم: "إذا أردت السلام.. عليك أن تستعد للحرب".

وجاءت تصريحات بوتين، ردا على طلب من مقدم البرنامج التلفزيوني "موسكو. الكرملين. بوتين"، للتعليق على توصية قدمتها لجنة تابعة للكونجرس الأمريكي مؤخرا لواشنطن بالاستعداد لحروب متزامنة محتملة مع روسيا والصين والتي يمكن أن تشمل استخدام الأسلحة النووية، بحسب ما أوردته وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وأضاف بوتين: "لا أعتقد أن تلك أفكار سليمة وردت على أذهان أشخاص أصحاء؛ لأن القول بأن الولايات المتحدة تستعد للحرب مع روسيا، حسنا.. نحن جميعا نستعد للحرب لأننا نتبع مبدأ قديما معروفا".

وقال بوتين: "المبدأ هو: إذا أردت السلام، عليك أن تستعد للحرب. لكننا نتصرف على افتراض أننا نريد السلام".

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