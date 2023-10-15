وصول طائرة مساعدات إماراتية ثانية إلى مطار العريش تمهيدا لإرسالها في قطاع غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها صباح الأحد، بوصول طائرة مساعدات إماراتية ثانية إلى مطار العريش تمهيدا لإرسالها في قطاع غزة.

وكان مطار العريش الدولي استقبل أمس العديد من المساعدات التي جاءت على متن مختلف الطائرات، من مختلف الدول محملة بالمساعدات الطبية والمساعدات الغذائية، من أجل توصيلها عن طريق مطار العريش الدولي لقطاع غزة في فلسطين.

وتوافدت الكثير من الطائرات على مطار العريش الدولي المحملة بالمساعدات لفلسطين وكان من ضمنها:

- طائرة مساعدات تابعة لمنظمة الصحة العالمية، من أجل قطاع غزة.

- طائرة مساعدات تركية ثالثة، لتكون إجمالي المساعدات التركية التي وصلت لمطار العريش الدولي نحو 60 طنا، تشمل مستلزمات طبية ووسائل تدفئة وأغذية.

- طائرة من دولة الإمارات تحمل مساعدات ومعونات طبية لقطاع غزة.

وسبق تلك الطائرات وصول 3 طائرات من تركيا محملة بالمساعدات ومستلزمات طبية ووسائل تدفئة وأغذية.

وأرسل الأردن طائرة محملة بالمساعدة والمستلزمات الطبية؛ من أجل نقلها عن طريق مطار العريش الدولي إلى قطاع غزة في فلسطين، لمساندتهم وعلاج المصابين، خاصة مع الأحداث الجارية الأخيرة.