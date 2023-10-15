وزير خاجية باكستان المؤقت يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني

ندد وزير الخارجية الباكستاني المؤقت جليل عباس جيلاني، اليوم الأحد، بإسرائيل بسبب ارتكاب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، مع استمرار الفظائع في غزة، حسب صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم.

ووصف "جليل"، خلال حديثه في مؤتمر صحفي بإسلام آباد، الوضع الحالي بأنه نتيجة 7 عقود من الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.

وأضاف "جيلاني"، أن إسرائيل ارتكبت عدوانا ونفذت غارات جوية على غزة مما أسفر عن مقتل عشرات من النساء والأطفال، مشيرا إلى أن أي محاولة لمساواة إسرائيل وهي الطرف المعتدي، بكفاح الفلسطينيين من أجل تقرير المصير غير مقبولة.

وأكد بشكل قاطع، أنه ليس هناك أي تغيير في سياسة باكستان، فيما يتعلق بإسرائيل.

وأوضح وزير الخارجية المؤقت مجددا، أن باكستان تدين حصار غزة، حيث إن الشعب الفلسطيني يواصل مواجهة عدوان إسرائيلي بلا هوادة، بينما يتم حرمانه من الماء والطعام والكهرباء، مشيرا إلى أن الوضع يؤدي إلى أزمة إنسانية خطيرة.