ميكالي يدرس عدم تعيين بديل لوائل رياض في المنتخب الأولمبي

أكد محمود حرب، المدير الإداري للمنتخب الأوليمبي أن روجيرو ميكالي، المدير الفني للفريق يدرس عدم تعيين بديل لوائل رياض، الذي انتقل لتدريب المنتخب المصري مواليد 2005.

وقال محمود حرب في تصريحات عبر برنامج البريمو على قناة تين: "ميكالي لم يستقر حتى الآن على بديل وائل رياض الذي رحل لتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر مواليد 2005، ومن الوارد ألا ينضم عنصر بديل في الجهاز المعاون حال إصرار ميكالي على ذلك".

وعن آخر استعدادات المنتخب الأولمبي لمواجهة أوزبكستان وديًا في طقشند مساء غدٍ الإثنين، التي تأتي في إطار الاستعدادات للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، قال حرب: "المنتخب الأوليمبي جاهز لهذه المباراة".

وأتم محمود حرب تصريحاته قائلًا: "البرازيلي روجيرو ميكالي راضٍ عن أداء اللاعبين في مباراة الأردن الماضية، والتي انتهت بفوز الفراعنة بثلاثية مقابل هدف، ومن المتوقع أن يدفع ميكالي بالعديد من العناصر التي لم تشارك أمام النشامى".