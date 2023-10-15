اليابان تشكر كوريا الجنوبية على المساعدة في إجلاء 51 يابانيا من إسرائيل

شكرت وزيرة خارجية اليابان كاميكاوا يوكو، كوريا الجنوبية بسبب إجلاء مواطنين يابانيين من إسرائيل، على متن طائرتها العسكرية.

جاء ذلك خلال محادثة هاتفية بين وزيرة خارجية اليابان ونظيرها الكوري الجنوبي، بارك جين صباح اليوم الأحد، حسب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم.

وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أرسل الطائرة إلى تل أبيب لإعادة مواطنيه، الراغبين في الهروب من الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" إلى بلادهم. ونظرا لأنه كانت هناك مقاعد شاغرة، فقد تمكن 51 يابانيا وآخرون من أن يستقلوا الطائرة.

وغادرت الطائرة تل أبيب أمس السبت ووصلت إلى قاعدة عسكرية بالقرب من سول، ليلا في نفس اليوم.

وقالت وزيرة خارجية اليابان لنظيرها الكوري الجنوبي إنها ممتنة بصدق لحكومة كوريا الجنوبية بسبب الدعم.

واتفق الوزيران على أن اليابان وكوريا الجنوبية ستواصلان الإبقاء على اتصال وثيق والعمل معا على نزع فتيل القتال وإجلاء رعاياهما.